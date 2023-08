La Mona, emocionado por el recitado de Barzola, saludó a los oyentes de La Popu

La Mona Jiménez tranquilizó a sus seguidores y a todos los que se preocupan por él mandando un audio a Matías Barzola para agradecerle por sus palabras.

En Desde la Popular, el conductor de La Popu le había dedicado un recitado deseándole que salga pronto del hospital, coronado por un enfático "tranqui Carlos, los dioses no se enferman".

Tras escucharlo, el Mandamás contestó:

"Hola querido Mati. ¡Lo que me hiciste llorar, hijo de mil! Vos sabés que vi ese recitado tuyo y me saltaron las lágrimas, porque realmente te aprecio y te quiero mucho, y siempre dijiste palabras muy emocionantes hacia mi personas.

En este momento que estoy pasando, al escuchar esto, vos también me inyectás esa energía tuya, de toda la radio Popular, de los Populares y toda la gente que me inyecta amor, felicidad, alegría.

Acá me están poniendo muchas inyecciones para tratar de salir de esta (...). Al escucharte, hermano, me levantaste el ánimo, como los doctores que me tratan como el ser humano que soy.

El mensaje que mandaste me puso la piel de galina y me hizo llorar. Conclusión: le mando un beso a toda la Radio Popular, y a ti en especial, gracias".

