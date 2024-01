"La Mona" brilla en el Festival Bum Bum con un repertorio del recuerdo

Después de un poco más de dos meses, Jiménez se vuelve a reencontrar con su público en el Kempes. El Mandamás salió a escena "brillando" con su vestimenta cnfeccionada por su hija Natalia Jiménez y con su repertorio.

Cerca de las 22.30 pm las luces se apagaron en el escenario principal y comezaron a ingresar de a poco los músicos de la banda jimenera al coro del público que acompañaba con "soy Jiménez". Con un semblante de pura felicidad "La Mona" volvio a los escenarios con mucha energía y ganas de darlo todo.

La canción elegida para el arranque fue "Adrenalina" seguida por "Celosa", y un poco más adelante en el show sonó uno de los clásicos que hace mucho tiempo no escuchabamos, "Bobby" uno de los temas que tanto escuchamos en los '90, interpretado también por el "Potro" Rodrigo.



A lo Jiménez, poco más de una hora en el escenario pidió hacer una pausa cortita porque necesitaba ir al baño. Después de nombrar los barrios y leer algunas banderas pidió que por favor necesitaba hacer pis, "me hago pis, me puedo ir a hacer pis?".

