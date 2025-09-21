La Mona, 74 años de magia: la primavera tuvo dueño en San Luis

Con miles de fanáticos y un repertorio cargado de clásicos, Jiménez abrió la temporada de estudiantes en San Luis. Una fiesta que se vivió en vivo por La Popu para todo el país a través de Cadena Popular.

“Primavera llegó, con rayos de sol…” dijo Jiménez y me conquistó. Y así empezó el baile más grande del universo pero esta vez con nueva sede, porque Potrero de los Funes en San Luis se convirtió en Córdoba por un ratito y fue el escenario perfecto para que La Mona abra el telón de la estación de las flores y los estudiantes.

Miles de fanáticos que llegaron desde todos los puntos del país: Mendoza, San Luis, Tucumán, Córdoba, Salta, La Pampa y hasta una pareja de Neuquinos que viajó más de 800 kilómetros en el día, pinchada de gomas mediante, para llegar a disfrutar aunque sea por dos horas del show de La Mona.

Derecho al medio, dijo el armador del repertorio y así fue: "Amor de mañana", "Locura total", "El león", "Celosa", "Ramito de violetas", "La chica de la mochila", "La pupera", "El marginal", "El federal", "Verónica", "La Mona es un muchacho de barrio", "Beso a beso", "Me desespero", "Aventurera", "El solterito" y "La huella". ¿Algo más? El locutor anunció pausa pero Carlitos se quedó charlando con su gente y mencionando barrio por barrio, o mejor dicho provincia por provincia.

Pero había tiempo para algunas más así que siguió: "Me mata", "se fue", "El bum bum", "Quien se tomó todo el vino" y "Sólo contigo".

Directo y al hueso. Una más para el cuaderno de un artista que a sus 74 años ya lo dio todo, y lo seguirá dando hasta el último día de su vida, porque así lo prometió: “No me voy a bajar nunca del escenario”, dijo en la previa en un mano a mano imperdible con La Popu. Y nos conquistó otra vez. No te mueras nunca Jiménez.

Foto: Daniel Pages

