La Mona, 74 años de magia: la primavera tuvo dueño en San Luis

De Córdoba a todo el país
Con miles de fanáticos y un repertorio cargado de clásicos, Jiménez abrió la temporada de estudiantes en San Luis. Una fiesta que se vivió en vivo por La Popu para todo el país a través de Cadena Popular.
21/09/2025 | 10:55
FOTO: La Mona Jiménez recibío la primavera en San Luis
“Primavera llegó, con rayos de sol…” dijo Jiménez y me conquistó. Y así empezó el baile más grande del universo pero esta vez con nueva sede, porque Potrero de los Funes en San Luis se convirtió en Córdoba por un ratito y fue el escenario perfecto para que La Mona abra el telón de la estación de las flores y los estudiantes.
Miles de fanáticos que llegaron desde todos los puntos del país: Mendoza, San Luis, Tucumán, Córdoba, Salta, La Pampa y hasta una pareja de Neuquinos que viajó más de 800 kilómetros en el día, pinchada de gomas mediante, para llegar a disfrutar aunque sea por dos horas del show de La Mona.
Derecho al medio, dijo el armador del repertorio y así fue: "Amor de mañana", "Locura total", "El león", "Celosa", "Ramito de violetas", "La chica de la mochila", "La pupera", "El marginal", "El federal", "Verónica", "La Mona es un muchacho de barrio", "Beso a beso", "Me desespero", "Aventurera", "El solterito" y "La huella". ¿Algo más? El locutor anunció pausa pero Carlitos se quedó charlando con su gente y mencionando barrio por barrio, o mejor dicho provincia por provincia.
Pero había tiempo para algunas más así que siguió: "Me mata", "se fue", "El bum bum", "Quien se tomó todo el vino" y "Sólo contigo".
Directo y al hueso. Una más para el cuaderno de un artista que a sus 74 años ya lo dio todo, y lo seguirá dando hasta el último día de su vida, porque así lo prometió: “No me voy a bajar nunca del escenario”, dijo en la previa en un mano a mano imperdible con La Popu. Y nos conquistó otra vez. No te mueras nunca Jiménez.
Foto: Daniel Pages
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Qué evento se llevó a cabo? Un gran show de La Mona en Potrero de los Funes, San Luis.
¿Quién es el protagonista del evento? El protagonista es La Mona Jiménez, un reconocido músico argentino.
¿Cuándo ocurrió el evento? El evento se llevó a cabo durante la llegada de la primavera.
¿Dónde se realizó el show? En Potrero de los Funes, que temporalmente se convirtió en Córdoba.
¿Por qué fue significativo el evento? Fue significativo por la gran concurrencia de fanáticos y la promesa de Jiménez de seguir actuando hasta el final de su vida.
Te puede interesar