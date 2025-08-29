La Konga y Valentino Merlo la rompen con “Amor Prohibido”

Diego Grandade y Valentino Merlo se juntaron para traer “Amor Prohibido”, un tema que combina talento, energía y todo el cuarteto que nos hace mover los pies.

La Konga vuelve a sorprender a sus seguidores con un estreno imperdible: el videoclip del tema “Amor Prohibido”, que cuenta con la colaboración del joven y talentoso Valentino Merlo. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Valentino Merlo, quién viene ganando cada vez más protagonismo en la escena cuartetera, continúa consolidando su carrera con colaboraciones de lujo.

No te pierdas esta nueva propuesta que ya se disfruta en YouTube y todas las plataformas

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/