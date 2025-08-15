La Konga y Juan Fuentes juntos en un nuevo tema

Después de su anuncio en la cancha de Vélez, la banda presenta un nuevo tema junto al folclorista, que promete ser un hit.

La Konga no para y ya tiene fecha para su regreso al Estadio de Vélez: será el 13 de noviembre y prometen otra noche a puro cuarteto y fiesta.

Pero eso no es todo: junto con el anuncio, lanzaron "Partido en Dos", un nuevo sencillo con Nelson Aguirre y el folclorista Juan Fuentes. El tema mezcla la energía del cuarteto con la voz única de Fuentes y ya pinta para ser un hit.

"Partido en Dos" ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales.

