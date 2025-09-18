La Konga y Dale Q’ Va se juntan para un himno cuartetero: “Cómo Aceptar”

Dos potencias del cuarteto se juntaron para dar vida a nuevo un tema que combina el talento y la energía de ambas bandas

Dos de las bandas más queridas y convocantes del género se unieron en un lanzamiento histórico. La Konga y Dale Q’ Va estrenaron “Cómo Aceptar”, una canción que promete convertirse en un nuevo clásico de los escenarios de todo el país.

El tema fusiona lo mejor de cada agrupación: el estilo único y el sello inconfundible de La K’onga con la fuerza y carisma de Dale Q’ Va. Con letras profundas sobre el dolor de una ruptura, pero con ese ritmo inconfundible que invita a bailar, la canción refleja la esencia del cuarteto moderno.

La K’onga, integrada por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé, atraviesa un presente histórico, con proyección internacional, tres giras europeas, su llegada a Japón y la preparación de la gran fiesta en el estadio Vélez el 13 de noviembre. En tanto, Dale Q’ Va, de la mano de Neno Aguirre y David Ortiz, se ha consolidado como un referente indiscutido con una trayectoria sólida y una hinchada fiel.

La unión de estos gigantes del cuarteto es mucho más que una colaboración: es una celebración de la amistad, el talento y la pasión por la música popular argentina.

“Cómo Aceptar” ya está disponible en todas las plataformas digitales

