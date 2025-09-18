La Konga prepara su desembarco en Japón y graba videoclip con Uriel Lozano

Diego Granade y Uriel Lozano grabaron el videoclip de “Vete con él”, una canción inédita que une sus estilos. En medio de la filmación, contaron detalles en exclusivo para La Popu de su próximo viaje a Tokio y la emoción de llevar el cuarteto a tierras japonesas.

FOTO: La Konga prepara su desembarco en Japón y graba videoclip con Uriel Lozano

La Konga se unió a Uriel Lozano para la grabación del videoclip de la canción inédita “Vete con él”, compuesta por el santafesino. La previa estuvo cargada de anécdotas y charlas distendidas con Agostina Brunneti, quien conversó con Diego Granadé y Uriel.

La Konga, que sigue expandiendo su música por el mundo, ya prepara las valijas rumbo a Tokio y Europa. Consultado sobre qué será lo primero que harán al llegar, Diego bromeó entre risas: “Yo apenas llego, le busco quilombo a un japonés, me quiero probar, estoy practicando unas patadas. Ah, mentira. Nada, nada, estamos supertranquilos.”

Luego, más serio, agregó: “A mí me gusta caminar. Hace poquito estuve en Perú, tengo amigos en todos lados. Me gusta conocer la cultura, tratar de hacer música, probar comida, disfrutar de diferentes paisajes, pero nada, siempre extrañando.”

Sobre lo que significa llevar el cuarteto a tierras tan lejanas, Diego reflexionó: “Vamos a estar extrañando esto, pero orgullosos y disfrutando que todavía tenemos ganas de callejear. Vamos a un lugar que es música de todo el mundo y nos toca llevar el cuarteto, que creo que es algo muy bonito para todos.”

Por su parte, Uriel Lozano destacó el impacto de La Konga en la internacionalización del género: “La Konga está abriendo puertas en otros países, en otros lugares donde por ahí cuesta. Está buenísimo, está buenísimo.”

Con nuevos proyectos y un estreno que promete, La Konga y Uriel Lozano siguen escribiendo páginas importantes en la historia del cuarteto y la cumbia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/