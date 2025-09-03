ESTRENO
La banda cordobesa no para: lanzó tres canciones, se prepara para conquistar Europa y Japón, y vuelve al Estadio Vélez con un show que promete ser histórico.
03/09/2025 | 18:59
FOTO: La K’onga pisa fuerte: triple estreno y gira internacional.
La K’onga celebrará su versatilidad con un lanzamiento triple: “Estoy tan lastimado” en la voz de Diego Granadé, “Coqueta” por Nelson Aguirre y “De bien a mal” en la versión de Pablo Tamagnini. Cada tema refleja la calidad y la innovación sonora que caracteriza al grupo. Ya están disponibles en sus plataformas digitales.
Su gira de octubre los llevará por ciudades europeas como Milán, Roma, Barcelona y Madrid, con la gran novedad de su primera visita a Japón, consolidando al cuarteto cordobés como un fenómeno internacional.
El 13 de noviembre regresan al Estadio Vélez para celebrar más de 20 años de trayectoria con un espectáculo de luces, sonido y escenografía que promete ser inolvidable.
¿Qué lanzará La K’onga?
La K’onga lanzará tres temas: “Estoy tan lastimado”, “Coqueta” y “De bien a mal”.
¿Quiénes son los intérpretes de los nuevos temas?
Los intérpretes son Diego Granadé, Nelson Aguirre y Pablo Tamagnini.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo su gira?
La gira de octubre los llevará a ciudades como Milán, Roma, Barcelona y Madrid, además de su primera visita a Japón.
¿Cuándo regresan a Buenos Aires?
Regresan al Estadio Vélez el 13 de noviembre para celebrar más de 20 años de trayectoria.
¿Qué tipo de espectáculo ofrecerán en su regreso?
Ofrecerán un espectáculo de luces, sonido y escenografía que promete ser inolvidable.
