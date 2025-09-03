La K’onga pisa fuerte: triple estreno y gira internacional

La banda cordobesa no para: lanzó tres canciones, se prepara para conquistar Europa y Japón, y vuelve al Estadio Vélez con un show que promete ser histórico.

La K’onga celebrará su versatilidad con un lanzamiento triple: “Estoy tan lastimado” en la voz de Diego Granadé, “Coqueta” por Nelson Aguirre y “De bien a mal” en la versión de Pablo Tamagnini. Cada tema refleja la calidad y la innovación sonora que caracteriza al grupo. Ya están disponibles en sus plataformas digitales.

Su gira de octubre los llevará por ciudades europeas como Milán, Roma, Barcelona y Madrid, con la gran novedad de su primera visita a Japón, consolidando al cuarteto cordobés como un fenómeno internacional.

El 13 de noviembre regresan al Estadio Vélez para celebrar más de 20 años de trayectoria con un espectáculo de luces, sonido y escenografía que promete ser inolvidable.

