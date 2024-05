La Konga hizo vibrar sus 21 años ante un Quality repleto de bailarines

La Konga hizo explotar el Quality Arena en sus dos noches con localidades agotadas haciendo sentir sus 21 años de historia.

El show comenzó pasada la 1 y 30 am con la presencia en el escenario de Pablo Tamagnini y Nelson Aguirre, dos de las voces líderes de la banda, lo cual sorprendió a todos los presentes, faltaba sin dudas una voz. Luego de las primeras dos canciones Pablo y Nelson saludaron al público y explicaron que Diego no iba a poder estar presente ya que está transitando un cuadro de dengue y no se sentía bien.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero el público estalló de aplausos con su apoyo y la fiesta continuó y fue una gran celebración con un bailazo de tres selecciones de una hora cada una, con pequeñas pausas con unos Nelson y Pablo encendidos que lo dieron todo.

En la tercera selección La Konga trajo una gran sorpresa, invitando a Banda XXI con Lucho y Pupi, quienes acompañaron y cantaron unos enganchados del recuerdo que fueron el gran broche de oro de la noche. "Para los 21 años había que festejarlo con la 21", expresó Tamagnini en el escenario.

Mirá toda la cobertura especial del aniversario de La Konga en las redes de La Popu.