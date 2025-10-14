La Konga hizo historia otra vez en Madrid con un show inolvidable

Por tercera vez en la capital española, la banda cuartetera más convocante de Argentina volvió a hacer historia.

Esta tarde, desde las 16 (hora de Argentina) y las 21 (hora de España), La Konga se presentó en el mítico Club Barceló de Madrid, en una nueva parada de su gira internacional.

El público vivió una noche a puro baile, emoción y cuarteto, con Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé al frente del show.

La Popu acompañó este nuevo capítulo con una transmisión especial en vivo por YouTube, directamente desde Madrid, para que los fanáticos pudieran disfrutar del show en tiempo real.

“No saben lo que es esto. Explota este lugar. Está realmente lleno”, expresó Dahy Terradas, destacando que es una de las fechas más convocantes. Aunque hay caos por la gran cantidad de público, menciona que observa menos cordobeses de lo esperado y ve a personas de diversas provincias argentinas como Mendoza, San Juan y La Rioja.

Durante la presentación, Diego expresó emocionado: “Hemos dejado el corazón acá”, mientras la gente no dejaba de cantar. El público pidió una más cuando terminó el recital, y el trío cuartetero volvió al escenario para cerrar con “Mismo aire” y “La cabaña”, dos clásicos infaltables que desataron la locura en el lugar.

“Esto fue La Konga sonando por tercera vez en Madrid. Nos vamos muy felices”, dijo Pablo al final del show, entre aplausos y ovaciones.

Una nueva noche inolvidable para la banda que sigue llevando el cuarteto bien alto, cruzando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del mundo.

Reviví el show:

