La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

El cuarteto cruza fronteras: La Konga llega a Japón y La Popu lo transmite en vivo desde Tokio. Una mañana histórica para disfrutar del ritmo cordobés desde el otro lado del mundo.
21/10/2025 | 07:50
FOTO: La Konga en Japón
Este martes a las 7:45 de la mañana (hora argentina), La Konga se presenta en el escenario de Radical Music Network, en Tokio, como parte de su gira internacional que está llevando el cuarteto cordobés a conquistar nuevos públicos alrededor del mundo.
La Popu acompaña este momento único con una transmisión en vivo especial, para que todos los fanáticos puedan disfrutar del baile desde Argentina y vivir el show como si estuvieran allá.
Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé prometen una mañana inolvidable, llena de ritmo, emoción y mucho cuarteto desde el otro lado del planeta.
¿Qué evento se lleva a cabo?
La Konga se presenta en Tokio como parte de su gira internacional.
¿Quiénes forman parte de La Konga?
Los integrantes son Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.
¿Cuándo es la presentación?
El evento es este martes a las 7:45 de la mañana (hora argentina).
¿Dónde se realiza el show?
En el escenario de Radical Music Network en Tokio.
¿Cómo pueden los fanáticos seguir el evento?
A través de una transmisión en vivo especial de La Popu.