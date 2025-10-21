Titi Ciabattoni

Para Todos

Titi Ciabattoni

LA POPU

La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

El cuarteto cruza fronteras: La Konga llega a Japón y La Popu lo transmite en vivo desde Tokio. Una mañana histórica para disfrutar del ritmo cordobés desde el otro lado del mundo.

21/10/2025 | 07:50

Este martes a las 7:45 de la mañana (hora argentina), La Konga se presenta en el escenario de Radical Music Network, en Tokio, como parte de su gira internacional que está llevando el cuarteto cordobés a conquistar nuevos públicos alrededor del mundo.

La Popu acompaña este momento único con una transmisión en vivo especial, para que todos los fanáticos puedan disfrutar del baile desde Argentina y vivir el show como si estuvieran allá.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé prometen una mañana inolvidable, llena de ritmo, emoción y mucho cuarteto desde el otro lado del planeta.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo?
La Konga se presenta en Tokio como parte de su gira internacional.

¿Quiénes forman parte de La Konga?
Los integrantes son Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.

¿Cuándo es la presentación?
El evento es este martes a las 7:45 de la mañana (hora argentina).

¿Dónde se realiza el show?
En el escenario de Radical Music Network en Tokio.

¿Cómo pueden los fanáticos seguir el evento?
A través de una transmisión en vivo especial de La Popu.

Te puede interesar

La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

Euge Quevedo revive “Cómo olvidarte”: ahora en versión cuarteto

La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

El gesto de Juanito Ninci que emocionó a todos: “La música también sana”

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana