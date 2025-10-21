La Konga hace historia en Japón: mirá la transmisión en vivo

El cuarteto cruza fronteras: La Konga llega a Japón y La Popu lo transmite en vivo desde Tokio. Una mañana histórica para disfrutar del ritmo cordobés desde el otro lado del mundo.

Este martes a las 7:45 de la mañana (hora argentina), La Konga se presenta en el escenario de Radical Music Network, en Tokio, como parte de su gira internacional que está llevando el cuarteto cordobés a conquistar nuevos públicos alrededor del mundo.

La Popu acompaña este momento único con una transmisión en vivo especial, para que todos los fanáticos puedan disfrutar del baile desde Argentina y vivir el show como si estuvieran allá.

Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé prometen una mañana inolvidable, llena de ritmo, emoción y mucho cuarteto desde el otro lado del planeta.