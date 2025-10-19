La Konga, entre el jetlag y el sushi: así viven su llegada a Japón

Después de más de 19 horas de viaje, los chicos de La Konga llegaron a Tokio, donde fueron recibidos por Dahy Terradas, quien realiza una cobertura especial para Cadena 3 y La Popu.

FOTO: La Konga ya está en Japón

El trío cuartetero continúa haciendo historia con su gira internacional. Tras presentarse en las Islas Canarias, viajaron a Madrid y desde allí emprendieron rumbo a Japón, en un extenso trayecto que superó las 19 horas de vuelo.

“Molidos estamos. Muy, muy largo el viaje”, expresó Pablo Tamagnini apenas arribaron al hotel. Por su parte, Nelson Aguirre bromeó sobre el cambio de horario y contó: “Estamos con el jetlag, así que vamos a tener que aguantar despiertos para poder dormir después”.

El próximo martes será el turno del último show de esta gira internacional, que se llevará a cabo en Radical Music Network, con entradas disponibles a través de epuls.jp.

Después del largo viaje, los músicos cerraron la jornada disfrutando de una tradicional comida japonesa: todos juntos, compartiendo sushi y celebrando el inicio de una experiencia única al otro lado del mundo.