TRANSMICIÓN ESPECIAL
Desde las 16hs La Popu transmitirá todo el baile en vivo por YouTube.
14/10/2025 | 13:16
FOTO: La Konga desembarca en Madrid: el cuarteto cordobés conquista España
Esta tarde, desde las 16 (hora de Argentina) y las 21 (hora España), La Konga se presenta en el mítico Club Barceló de Madrid. La banda cuartetera más convocante del país sigue llevando su ritmo a nuevos rincones del mundo y promete una noche a puro baile, emoción y cuarteto del bueno.
La Popu acompaña esta nueva gira internacional con una transmisión especial en vivo por YouTube, directamente desde Madrid. Una cobertura única para vivir de cerca todo lo que pase con Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé.
Los fanáticos ya se preparan para cantar y bailar con los éxitos que marcaron una generación. Desde Córdoba hasta Europa, el cuarteto no tiene fronteras… ¡y esta noche Madrid se pone bien cordobesa!
Seguilo en vivo: Transmisión especial de La Popu por YouTube
