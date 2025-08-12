La Konga anunció su segundo Vélez

Bailazo
Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granade coronan su año en un estadio
12/08/2025 | 14:26
FOTO: La Konga vuelve al Estadio Vélez
La Konga sigue haciendo historia porque anunció su segundo Estadio de Vélez Sarsfield.
La banda oriunda de Villa Dolores, brindará su show el 13 de Noviembre. La venta de entradas comenzará este miércoles 13 de agosto a las 13hs por enigmatickets.com.
Recordemos que fue la primer banda de cuarteto en hacer un estadio en Buenos Aires. Hace dos años, La Konga hizo historia con un show sold out.
