La huella de “Un Poco de Ruido”: el streaming que unió la cumbia y el cuarteto

Lo que nació como una simple zapada entre amigos se convirtió en un fenómeno que revolucionó la cumbia y el cuarteto en Argentina. “Un Poco de Ruido”, el streaming que conquistó al público (y hasta a Messi), llega al Quality Arena este jueves 9 de octubre con una propuesta única.

FOTO: La huella de “Un Poco de Ruido”: el streaming que unió la cumbia y el cuarteto

“Un Poco de Ruido” charló con Dahy Terradas en la previa de su show en Córdoba, donde Damo Martinez y DJ Pipo compartieron cómo lo que empezó como una reunión entre amigos terminó transformándose en un verdadero fenómeno cultural.

El programa, transmitido por su canal oficial de YouTube, combina zapadas en vivo y charlas informales con artistas de distintos géneros. Su estilo descontracturado y auténtico lo posicionó como uno de los contenidos más vistos del país.

“Queríamos darle a la cumbia el lugar que se merece, con buena imagen y buen sonido, algo que antes no se valoraba tanto”, explicó Damo, quien asegura que el proyecto ayudó a que el género crezca y gane reconocimiento.

DJ Pipo recordó: “Había artistas que quizás ya no estaban tan presentes, y volverles a poner la cara con buena calidad de audio hizo que exploten esos primeros programas. Ahí nos dimos cuenta de que algo estaba pasando”.

El éxito fue imparable: la zapada de Uriel Lozano superó los 200 millones de reproducciones, marcando un antes y un después. “Ahí nos empezaron a reconocer en la calle”, contaron.

“Nosotros desde 2001 venimos haciendo cumbia, la mayoría de los que pasan por la mesa son amigos. Pero hoy ‘Un Poco de Ruido’ es una ventana de difusión: si pasas por el programa, algo va a pasar en tu carrera”, afirmaron.

Sobre sus zapadas favoritas, DJ Pipo destacó la de Ángela Leiva —“me sacaba el auricular para escucharla”— y las de Néstor en Bloque y el Turco Oliva de Cachumba. Damo coincidió: “Con Cachumba y con Euge Quevedo nos pasó lo mismo que con Ángela, fue mágico”.

“El que deslumbra siempre es el artista, con su voz y su esencia. Nosotros solo les damos el espacio”, agregaron.

Respecto a lo que viene: “Es parte de nuestro proyecto recorrer provincias y escenarios. Las zapadas van a quedar para siempre, la gente no las va a olvidar”.

Ahora, “Un Poco de Ruido” da un nuevo paso: llevar toda esa energía al escenario del Quality Arena de Córdoba, este jueves 9 de octubre, en una noche que promete música en vivo, humor y mucha emoción.

Entradas disponibles a través de Ticketek y en la boletería del Quality

