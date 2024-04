La historia detrás de uno de los himnos uliseros, "Amada Mía"

Sergio Sosa autor y compositor de nuestro género popular, revela la historia detrás de uno de los himnos uliseros más elegidos y escuchados como lo es "Amada Mía", la cuál todos imaginan que se trata de una mujer y un gran amor.

"Esta canción la compuse en el 2005 cuando vivia en otro país, y me pasó algo que siempre te dicen que en otra parte del mundo no pasa, me robaron. A mi hermano le rompieron el vidrio del auto y le sacaron mi guitarra que estaba en el asiento trasero y fue un golpe tremendo. Encontrarme sin un instrumento que tenia una historia inmensa, mi hermano me trajo otra guitarra, pero yo no podía y entonces me regaló un pianito con el que empece a componer y aprender porque no sabía tocarlo" expresó con mucho dolor el autor.

"Pasaron los meses y estaba con una tristeza de esas que tiene uno cuando pierde algo o alguien que quiere tanto, estaba en mi casa enojado a los gritos y me dice la flaca que te pasa que estas tan loco, y me pasa que no tengo de que escribir pero porque estas tan enojado insiste y porque voy a estar tan enojado porque me robaron la guitarra, entonces si tenés de que escribir me dice. Y desde ese momento me encerré y salió esta canción en minutos" terminó el músico con mucha emoción entonando una estrofa de la canción.

"Todo el mundo siempre me habla y cree que es una mujer, me dicen siempre como me rompieron el corazón pero es para mi guitarra."

¿Qué pasó cuando la escuchó Ulises?

"Cuando la escuchó Ulises se la mostré con otras canciones más, y cuando la escuchó me dice esa canción yo te la voy a cagar, no pasaron ni tres semanas y Ulises hizo su versión y no hice más que emocionarme de escucharla, pensé que iba a quedar guardada pero Ulises la convirtió en himno ulisero y la cantó hasta con Abel Pintos, voló alto."

Escucha la nota completa en la web de La Popu.

