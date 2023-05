La historia detrás de "La Mano de Dios" uno de los éxitos del "Potro"

A los 5 años ya bosquejaba en hojas letras de canciones, me críe en un mundo de música y guitarras, yo le escribía a mi mamá

Fue una composición muy especial, fue una composición en una situación mágica con tintes místicos no le encuentro otra explicación. El amor por Diego viene desde chico desde que salimos campeones. Yo siempre me imaginaba siendo muy pibe componiendo una canción que la cantara el artista más importante de argentina, expresó Alejandro sin saber que ese artista iba a ser Rodrigo.

Cuando me llama Rodrigo, y le pide la canción aceptó ese reto, se encerró dos horas en una habitación pero no le surgía nada, se largó a llorar, rezó en un estado de desesperación pidiendo que algo lo inspiré y poder sacar esa canción… ahí se secó las lágrimas y comenzó a escribir frases sin sentido frases: en una villa nació, fue deseo de Dios… no sabía que estaba escribiendo.

“Estuve dos horas frente a una hoja vacía, sin inspiración. Me angustié porque era un momento en el que las oportunidades no abundaban y hasta llegué a tener el sentimiento de querer dejar la música. En un momento, como en una especie de rezo, dije: ‘Por favor, dame una mano con una canción que le guste a Rodrigo… Para mi vieja, que me apoya’. Y empecé a escribir palabras sin sentido: ‘En una villa nació, fue deseo de Dios / Crecer y sobrevivir a la humilde expresión / Enfrentar la adversidad…’ En un momento sentí como una voz que me dictaba: ‘En un potrero forjó una zurda inmortal’. Me di cuenta de que tenía que ver con Maradona. Fue algo que me bajó…”, contó Alejandro.

Lo llame a Rodrigo y le dije que tenia algo para él, fue hasta su departamento, lo acompaño a unos programas y a la madrugada ya más tranquilos Rodrigo le pide que le cante la canción que había compuesto, con mucha vergüenza le cantó, y Rodrigo no lo pudo creer lo beso y le dijo “este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie”, sin saber que pasaría Rodrigo le dijo a Alejandro que ese sería su último éxito que nada lo iba a poder superar.

