La historia detrás de “La Carta”: el himno de La Barra que marcó generaciones

En un emotivo documental producido por La Popu, Víctor Miranda y Javier “La Pepa” Brizuela compartieron detalles inéditos sobre el nacimiento la canción que marcó un antes y un después en la historia de La Barra.

FOTO: La historia detrás de “La Carta”: el himno de La Barra que marcó generaciones

La cuenta regresiva ya comenzó y la emoción invade a miles de fanáticos que acompañaron cada etapa de la banda. Cada canción, cada baile y cada anécdota se llenan hoy de nostalgia y gratitud, mientras La Barra transita los últimos pasos de una trayectoria que hizo historia en el cuarteto cordobés.

En un documental especial realizado por La Popu para celebrar los 30 años de la banda, conducido por Santiago “Colorete” Gianola, los integrantes revivieron cómo nació “La Carta”, aquel tema que terminó siendo un himno inmortal.

“La carta entra por la ventana. Y si te diría que entra por la puerta de servicio, porque teníamos el disco hecho y vienen el último día de grabación… Nos dicen ‘este tema hay que grabarlo’. Yo ya estaba negado, prefería grabarlo en otro disco. Insistieron tanto que llegamos a enojarnos”, recordó La Pepa.

Por su parte, Víctor Miranda confesó: “No era un tema al que apostábamos de verdad. Pero pegó, pegó el estribillo… gracias a los coros se hizo gigante”.

Hoy, con la despedida de La Barra en marcha, esa canción cobra un valor aún más profundo. “Un himno que se va a escuchar por muchos años más, de generación en generación”, resume La Pepa.

A tres décadas de aquel inicio, “La Carta” no solo es parte del repertorio clásico de La Barra, sino también un testimonio vivo de la pasión que formó a una de las bandas más queridas de Córdoba.

El lunes 29, hacemos transmisión especial por La Popu para que vivas cada momento desde donde estés.

