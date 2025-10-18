La historia de la única mamá de la Selección argentina: Vanina Preininger

La jugadora de San Lorenzo pasó por el Ping Pong de Los Populares, especial día de la madre y contó su historia siendo deportista de elite y, al mismo tiempo, el sostén de Alaia, su hija.

Vanina Preininger, jugadora de la Selección argentina de fútbol femenino, pasó por el Ping Pong de Los Populares, en una edición especial por el día de la madre.

La volante central es la única mamá del conjunto albiceleste y contó las dificultades de llevar las dos actividades al mismo tiempo: "Soy madre soltera, por lo que la importancia de mi mamá en esto es enorme. Mi hija se queda con ella", contó.

Escuchá el Ping Pong completo:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/