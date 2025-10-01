La historia de la llegada de Choko Juárez a La Barra

En la despedida de La Barra, la Pepa recordó cómo conoció al cantante

El último baile de La Barra en el Quality Arena fue una noche cargada de emociones, reencuentros y recuerdos. Entre ellos, estuvo el regreso de Chokolino Juárez, exintegrante de la banda, que volvió a subirse al escenario para despedirse junto a sus compañeros y el público que lo vio crecer.

Durante el show, la Pepa Brizuela sorprendió al contar cómo fue el primer acercamiento de Choko a La Barra:

“Estábamos sentados en un bar y viene uno y dice: ‘mi primo canta’ y me da un CD. Le pregunto dónde estaba y me señala a un negro que me daba la espalda. Escuché el CD y me encantó. Algunos como Tito de Piano decían: ‘¿este negro va a cantar con nosotros?’. Y yo dije: ‘Sí, este va a cantar con nosotros porque es un monstruo’”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Así empezó la historia de Choko en La Barra, donde formó parte desde 2003 hasta 2005. Su primer tema en vivo fue "El DJ" y el primer tema grabado fue "Piel de niña" junto a "La Coquetona". Su último gran éxito dentro del grupo fue "Amor de escuela".

En esta despedida histórica, Choko se mostró emocionado, entre la alegría y la tristeza y reconoció todo lo que significó para él haber formado parte de la banda:

“Gracias a ustedes soy yo”, dijo destacando que aprendió muchísimo en su paso por La Barra.

También reconoció sus errores y aciertos durante su carrera.

El regreso de Choko al escenario fue sin dudas uno de los momentos más recordados de esta despedida que quedará grabada para siempre en la historia del cuarteto.