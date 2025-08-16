La historia de "Figúrate tú", por su coautora Alejandra Romero

Los Populares
Alejandra Romero, última pareja del Potro Rodrigo, contó la historia en "Los Populares" de cómo se escribió el hit
16/08/2025 | 12:52
AUDIO: Alejandra Romero, coautora de Figúrate tú
FOTO: Alejandra Romero, coautora de Figúrate tú
FOTO: Manuscrito de "Figúrate tú"
Alejandra Romero, su última pareja, compartió anécdotas y recuerdos junto al artista y nos contó cómo se gestó uno de los grandes éxitos de su carrera.
Ale contó que es una canción que quiere muchisimo y que Rodrigo amaba muchisimo, una canción que es de todos.
La canción, fue una propuesta de rodrigo, inspiración de pimpinela. Cuando se estaban por venir a vivir juntos a Córdoba, pasaron por la oficina de Rodrigo donde estaba su representante y el Potro agarra un papel y empieza a escribir las primeras estrofas: "Perdón por tratatarte como te he tratado, perdón por dejarte como te he dejado", se la muestra a Alejandra para que entienda a que iba dirigida la historia. Era una historia de alguien que estaba arrepentido de tratar mal a su pareja. Luego en el avión hacia Córdoba terminaron de componerla y Rodrigo se la pasó a los musicos. El Potro, queria hacer canciones testimoniales.
El 24 de julio 1999 en la grabación del disco a A2000 se presenta por primera vez la canción en vivo. Ale aún conserva el monuscrito donde compusieron el tema y hasta lo tiene tatuado.
Para cerrar, Ale nos anticipó que tiene escrita la segunda parte de "Figúrate tú".
Escuchá el relato en primera persona.
