La historia de Agustín: está en silla de ruedas y su papá lo lleva al baile

El fanático, que asiste a los bailes en silla de ruedas acompañado por su padre, volvió a decir presente en el festejo de cumpleaños del Loco en Quality.

El cuarteto no entiende de barreras ni de límites y Agustín es la prueba de eso. Nació prematuro con complicaciones en el parto que lo llevaron a transitar la vida en silla de ruedas y con dificultades para hablar y moverse. Pero nada de eso le impide sentir el cuarteto como cualquier bailarín cada fin de semana.

Desde hace 29 años es fan incondicional del Loco Amato. Junto a su papá, que es jubilado, salen temprano desde barrio Ameguino Sud, se toman el colectivo en la ruta 20 y llegan antes que todos al baile para conseguir un buen lugar. Los amateros ya los reconoce: todos los saludan y les hacen sentir parte.

El Loco también lo tiene presente. Cada vez que lo ve, lo saluda desde el escenario y en más de una ocasión se bajó a cantar junto a él. Este sábado, en el Quality, durante el festejo de cumpleaños de El Loco, Agustín volvió a estar ahí, con la misma pasión de siempre.

“Es una emoción muy grande estar en el baile del Loco”, contó a La Popu. Y le dejó un mensaje especial a su ídolo: “El Loco me da mucha alegría y emoción”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/