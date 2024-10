"La Gata" Noelia le respondió a Flavio Mendoza en el Cantando por criticarla

La cordobesa fue criticada por su forma de cantar y el vestuario que usó en los últimos shows, Noelia se cansó y les respondió.

Este martes, la Gata Noelia cruzó a todo el jurado tras su devolución en el Cantando 2024. La cordobesa fue criticada por su forma de cantar y el vestuario que usó en las presentaciones compitiendo en los duelos.

“Ahora, tema vestuario. Me dio un calambre al ojo con esos zapatos. No va con el vestido”, agregó la novia de Marcelo Tinelli. “Sí, pero no había otros. También me dijeron del jean (que usó la vez pasada y fue criticado por Flavio), algo que nosotros los cuarteteros usamos mucho.

“El viernes, me voy a ensayar con la Mona Jiménez que es cuartetero y tiene unos trajes increíbles”, agregó Flavio “Sí, pero él tiene muchísimo dinero. Vos ayer dijiste que tu saco valía tres departamentos y el país está cagado de hambre. Mi amor, si vos me faltás el respeto, yo te lo voy a faltar también”, le respondió la Gata con los tapones de punta.

Mirá el cruce entre La Gata Noelia y Flavio Mendoza en las redes de La Popu.





