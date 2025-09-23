La emoción de La Barra en su ensayo final: “La amistad va a durar para siempre”

La Popu estuvo presente en el último ensayo de La Barra antes de las tres funciones de despedida en el Quality. Entre recuerdos, risas y música en vivo, los integrantes de la banda repasaron su historia y dejaron en claro que lo que queda para siempre es la amistad.

La emoción se siente en el aire. A días de vivir las últimas presentaciones de La Barra en el Quality, La Popu compartió una jornada única en el ensayo final de la banda. Dahy Terradas conversó con Javier “La Pepa” Brizuela, Carlos de Piano y Adrián Moyano, quienes no solo recordaron los momentos más importantes de estos 31 años, sino que también regalaron cuatro canciones interpretadas en vivo, repasando los primeros discos que marcaron a generaciones: No pasa nada, Dime qué haré, La Carta y Romperé.

Sobre la despedida, La Pepa fue contundente:

“Cerramos una persiana, una puerta. Acá no se va nadie, no nos separamos porque ni siquiera sirve la palabra separarse. Acá es la palabra: hasta acá llegamos”.

Con el humor que lo caracteriza, agregó entre risas: “Acá no hay culpa de nada. Yo no me hago cargo de nada”.

Por su parte, Carlos de Piano puso en palabras el sentimiento que une a los integrantes: “Lo que va a prevalecer es la amistad que va a durar para siempre, y La Barra va a durar para siempre también porque va a seguir en el corazón de todos”.

El último ensayo fue una mezcla de nostalgia y celebración, un adelanto de lo que vivirán los fanáticos en las tres noches históricas que se vienen en el Quality. Una despedida que no habla de finales, sino de un legado imborrable que seguirá sonando en cada corazón cuartetero.

El lunes 29, hacemos transmisión especial por La Popu para que vivas cada momento desde donde estés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/