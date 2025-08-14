EXCLUSIVO LA POPU
La reconocida orquesta pasó por La Popu y habló sobre su conexión con la música cordobesa. Además, celebraron la reversión cuartetera de su hit Inocente, interpretada por Vanesa Velázquez de Banda Mix.
14/08/2025 | 15:31
FOTO: La Delio Valdez y el cuarteto: qué dijeron de la versión de Inocente
La Delio Valdez se hizo presente en exclusiva por La Popu y, entre anécdotas y música, habló de su especial relación con el cuarteto y Córdoba.
En la charla nos contaron sobre el boom de Inocente, uno de sus temas más queridos por el público, que fue reversionado al ritmo del cuarteto por Vanesa Velázquez, cantante de Banda Mix.
“Está buenísima, quedó bárbara”, expresaron desde la orquesta, destacando el trabajo y la frescura que Vane le aportó a la canción. Además, contaron que constantemente se comparten entre ellos nuevas adaptaciones: “Siempre nos pasamos versiones. ‘Che, ¿escucharon esto? Lo ponemos’. Nos gusta escuchar otras versiones”.
Con este cruce de estilos, La Delio Valdez demostró que la música no tiene fronteras y que el diálogo entre géneros populares enriquece y acerca a nuevos públicos.
La entrevista completa se puede ver en el canal de YouTube de Cadena 3.
