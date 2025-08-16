La correción de La Mona en Un poco de Ruido

La Mona Jiménez, pasó por uno de los streaming más famosos y aprovechó para aclarar que el cuarteto no es un género tropical.

Este es un error muy común con la gente de Buenos Aires, que suelen incluir al cuarteto como un género de música tropical, como la cumbia, pero no lo es.

El origen de esta música cordobesa no tiene nada que ver con el origen de la cumbia ni con los ritmos del trópico. El cuarteto se creó en la década del 40, y tiene raíces en la tarantela italiana y el paso doble, que se escuchaban mucho en las zonas rurales, a donde habían llegado los inmigrantes europeos.

Y si bien más adelante el cuarteto sufrió mucho la influencia a través de canciones e instrumentos de los ritmos caribeños, como la salsa y el merengue, eso pasó recién en los 80 y 90, cuando ya hacía más de 40 años que la gente lo estaba bailando.

Así que si lo vemos así, el cuarteto es más un ritmo con raíces europeas que tropicales.

Y tampoco los culpamos por la confusión, porque hasta los Premios Gardel (premio máximo de la música argentina) incluían a los artistas de cuarteto como artistas tropicales.

En el año 2000, la Mona ganó como Mejor Álbum Artista Masculino Tropical con el Bum Bum (qué tiene de tropical el bum bum, me vuelvo loca) y en 2002 con “Cuarteto es la Mona". Lo mismo pasó con Rodrigo un año después, con el disco A2000.

Recién en el año 2003 el cuarteto fue reconocido como género aparte, y se incluyó la terna Mejor Álbum de Cuarteto, que la volvió a ganar la Mona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/