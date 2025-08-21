VIDEO RETRO
En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de versiones de la icónica canción de la serie de anime Dragon Ball, pero una en particular llamó la atención: la de Euge Quevedo.
21/08/2025 | 11:21
FOTO: La canción de Dragon Ball por Euge Quevedo
Las redes sociales tienen ese poder de rescatar joyitas del pasado y convertirlas en virales. Esta vez, le tocó a Euge Quevedo, que protagoniza un video antiguo tocando en guitarra la inolvidable canción de Dragon Ball.
El clip, que reapareció en los últimos días, muestra a la cantante en un momento relajado y lleno de nostalgia, pero también de humor involuntario. Sorprendiendo a muchos de sus seguidores que no conocían esta faceta.
¿Qué? Un video antiguo de Euge Quevedo tocando una canción de Dragon Ball se volvió viral.
¿Quién? La protagonista del video es la cantante Euge Quevedo.
¿Cuándo? El clip reapareció en los últimos días.
¿Dónde? En las redes sociales, donde se viralizó.
¿Cómo? El video muestra un momento relajado y nostálgico, con humor involuntario.
¿Por qué? Muchos seguidores no conocían esta faceta de Euge Quevedo.
