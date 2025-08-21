La canción de Dragon Ball por Euge Quevedo

En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de versiones de la icónica canción de la serie de anime Dragon Ball, pero una en particular llamó la atención: la de Euge Quevedo.

FOTO: La canción de Dragon Ball por Euge Quevedo

Las redes sociales tienen ese poder de rescatar joyitas del pasado y convertirlas en virales. Esta vez, le tocó a Euge Quevedo, que protagoniza un video antiguo tocando en guitarra la inolvidable canción de Dragon Ball.

El clip, que reapareció en los últimos días, muestra a la cantante en un momento relajado y lleno de nostalgia, pero también de humor involuntario. Sorprendiendo a muchos de sus seguidores que no conocían esta faceta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/