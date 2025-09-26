La Barra y su primer número uno en el ranking de La Popu

En “Para Todos”, Titi Ciabattoni recordó la primera vez que La Barra alcanzó el puesto número uno en el ranking de La Popu con el tema Celos, en 1995.

FOTO: La Barra y su primer número uno en el ranking de La Popu

En el marco de los últimos bailes de La Barra, los recuerdos siguen latiendo fuerte. En el programa “Para Todos”, Titi Ciabattoni revivió la emoción de la primera vez que la banda alcanzó el puesto número 1 del ranking de La Popu.

“Estaba viendo los rankings de aquellos años cuando recién empezaba La Barra, en 1995. Eran épocas con artistas muy fuertes en el cuarteto y les costaba mucho a los chicos, hasta que explotaron. El primer tema que entró de La Barra al ranking fue `Nada para mí”, recordó Titi.

Según contó, pasaría más de un año hasta que la banda lograra el tan ansiado primer lugar. El 2 de diciembre de 1995, el ranking de La Popu quedó grabado en la memoria de los fanáticos:

• 10. Ven a vivir conmigo – La Mona

• 9. Te quiero tanto – Trulalá con Jean Carlos

• 8. Si yo fuera él – Chebere con El Toro Quevedo

• 7. El llorón – Trulalá

• 6. Pena – La Mona

• 4. El marginal – La Mona

• 3. Entre la noche y el día – Trulalá

• 2. Con la música en la sangre – Trulalá

• 1. Celos – La Barra

Ese histórico tema formó parte del disco “La Barra es de Córdoba”, lanzado en 1995 y grabado en vivo en la Vieja Usina. El álbum también incluyó otros clásicos como Para qué quererte y María.

Y para seguir con la nostalgia, este lunes 29 desde la medianoche, La Popu te invita a revivir esos momentos únicos con una transmisión especial junto a Celeste Pereyra y el Colorete Gianola, para que los fanáticos puedan volver a sentir la magia desde cualquier rincón.