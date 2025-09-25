La Barra y la caravana hacia Pajas Blancas: recuerdos de una noche histórica

En un emotivo documental producido por La Popu, Javier “La Pepa” Brizuela y Carlos de Piano compartieron anécdotas inéditas de la multitudinaria celebración que marcó la historia del cuarteto cordobés.

FOTO: La Barra y la caravana que paralizó Pajas Blancas: recuerdos de una noche histórica

La emoción invade a miles de fanáticos que acompañaron cada etapa de La Barra. Cada canción, cada baile y cada anécdota se llenan hoy de nostalgia y gratitud, mientras la banda transita los últimos pasos de una trayectoria que dejó huella en el cuarteto cordobés.

En un documental especial realizado por La Popu para celebrar los 30 años de la banda, y conducido por Santiago “Colorete” Gianola, los integrantes revivieron cómo se vivió la histórica caravana en Pajas Blancas Center.

“La Pepa” Brizuela recordó: “Le dije a Carlos de Piano: ‘Carlito, tenemos que tocar acá. En Pajas Blancas, ¿qué es esto?’ Y él me respondió: ‘Es un salón inmenso. Entran 10, 15 mil personas, una cosa loca y nadie hizo baile acá. Probemos con caravana incluida’”.

Carlos de Piano agregó: “La gente nos esperaba con banderas en las calles. Nos saludaban chicos, grandes, abuelos, adolescentes… Habíamos colapsado la ruta que va al aeropuerto. Fue una experiencia hermosa”.

“Fueron locuras, fueron años muy lindos”, coincidieron los músicos, mientras la cuenta regresiva hacia sus últimas presentaciones continúa.

El lunes 29, La Popu realizará una transmisión especial junto a Celeste Pereyra y el Colorete Gianola desde las 00hs para que los fanáticos puedan revivir cada momento desde donde estén.

