La Barra se presenta esta noche en el Gran Rex con localidades casi agotadas

Javier "La Pepa" Brizuela hizo la previa de lo que se viene esta noche en la calle corrientes con Colorete Gianola. "Va a ser una noche especial porque hace mucho tiempo no venia al Gran Rex, hacemos lo que la gente quiere escuchar, los hits de los 30 años, se que va estar lleno total y no es para cagones" expresó La Pepa.

La llegada a Buenos Aires: "Cuando nos tomamos el taxi esta mañana nos dijo el taxista que estuvo viendo por la TV Villa María cuarteto y es algo que como cordobeses nos llena de orgullo, por fin nuestra música popular se ha propagado" expresó el lider barrabalero.

La vigencia de La Barra, y su gran momento con la gira por los 30 años. "Hemos vivido muchas cosas, estuvimos siempre en muchos festivales a lo largo de nuestros 30 años y hoy lo disfrutamos de otra manera."

Sobre lo que se viene en este año: "Carlos siempre me miente como a un niño, me dice vamos a trabajar un poquito más en verano para descansar en el invierno y no termina siendo así. Estamos trabajando mucho, nuestros músicos saben que esta época hay que laburar más". Estamos muy bien, mucho mejor que el año pasado, trabajar en nuestro rubro es muy difícil, vemos a las bandas jóvenes que les va bien y estar entre ellos es un gran logro.

Como se viene el Gran Rex. "Para nosotros esta noche va a ser un disfrute especial, el show va a comenzar 21 hs, vamos a tratar que sea un show lindo y largo, no tenemos invitados solo nosotros.



¡Aguante La Barra, desde La Popu celebramos y acompañamos!