Juanito Ninci y Diego Olmos calentaron la previa del Talleres - Belgrano

Los cuarteteros se sometieron a una edición especial del Ping Pong de Los Populares y le pusieron pimienta al superclásico cordobés.

FOTO: Juanito Ninci y Diego Olmos calentaron la previa del Talleres - Belgrano

Juanito Ninci y Diego Olmos se sometieron al Ping Pong de Los Populares. En este caso, una edicición especial de cara al clásico de Córdoba.

El integrante de Monada participó en representación del "Pirata", mientras que "Dieguito" lo hizo en nombre del "Matador".

Anécdotas, historias, apuestas y mucho picante para un superclásico que se jugará el próximo domingo 16.45.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/