Juana Delseri habló como nunca sobre su vida con La Mona

En el tercer aniversario del Museo Bar de “La Mona” Jiménez, su compañera de vida y estilista histórica, se mostró profundamente emocionada. En una charla íntima con Dahy Terradas, habló sobre los trajes icónicos, su rol en la vida del ídolo cuartetero y los 51 años de amor compartido.

La emoción se apoderó de Juana Delseri durante la celebración del tercer aniversario del Museo Bar de “La Mona” Jiménez, ubicado en barrio Cerro de las Rosas. La compañera de vida del ídolo cuartetero abrió su corazón en una charla íntima con Dahy Terradas y repasó su historia de amor, los desafíos y el legado que construyeron juntos.

“Tengo la voz así de la emoción”, comenzó Juana, al hablar del museo que guarda prendas históricas de “La Mona”. Muchas de ellas fueron confeccionadas por sus propias manos, ya que ella fue la estilista que marcó la imagen inconfundible de Jiménez. “Esto es mío, lo hice con mucho amor”, dijo con orgullo.

Recordó que, en los comienzos, no era sencillo encontrar materiales: “Empecé a buscar recortes de telas que brillaran, cuando comencé no había dónde conseguir, no había viajado nunca ni a Buenos Aires, empecé con una máquina a pedal”. Ese esfuerzo inicial dio origen a un estilo único que brilló en cada escenario.

Si bien hoy la hija de ambos, Natalia, es quien está a cargo del vestuario, Juana confesó que guarda con mucho recelo sus diseños favoritos: “A mis favoritos los tengo muy guardados, son míos solo, no los voy a compartir. Cuando me muera van a saber dónde están, se los prometo”.

Sobre la relación con “La Mona”, que ya lleva 51 años, Juana se mostró conmovida: “Ando vieja ya, esperando que Dios se acuerde. No quisiera que se quede solo, y no me lo cuiden”, expresó con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas.

También habló de los momentos difíciles: “Me ha engañado, es de público conocimiento, pero gracias a Dios en mi alma y en mi corazón no guardo rencor. Trato de buscar la parte buena. Para mí fui una gran compañera, aunque lo tendría que decir él”.

A pesar de todo, Juana remarcó que se va tranquila con lo que dio: “Felizmente sé quién soy y lo que hice por este viejo arruinador, como le dicen sus fans. Yo sé lo que hice, me voy muy en paz. Yo solamente estoy para cuidarle su salud hasta que Dios me lo permita”.

Sobre los fanáticos, aseguró sentirse querida: “Soy muy querida por la gente que lo quiere a él. Saben que nunca me subí a un escenario a querer opacar, siempre he estado atrás, en el camarín, planchándole la ropa en el suelo”.

Finalmente, entre risas y emoción, lanzó una confesión que arrancó sonrisas: “Mañana Dios dice ‘ya está’ y yo estoy lista, estoy dispuesta, pero tengo miedo de dejarlo solo. No sabe hacer nada, ni levantar la servilletita que se le cae”.

Juana, con su sencillez y entrega, demostró una vez más que su historia con “La Mona” es mucho más que amor: es compañerismo, fortaleza y una vida entera dedicada al hombre y al artista que cambió la música popular argentina.