Juana Delseri: “Cuando yo no esté, ustedes lo van a cuidar”

La compañera de vida de “La Mona” Jiménez se mostró emocionada en la celebración del tercer aniversario del Museo Bar del ídolo cuartetero, ubicado en barrio Cerro de las Rosas.

FOTO: Juana y "La Mona", en un momento muy emotivo en el Museo Bar del cantante.

Un momento muy emotivo se vivió este miércoles a la noche en el Museo Bar de “La Mona” Jiménez, ubicado en avenida Rafael Núñez al 4791, en barrio Cerro de las Rosas de la capital cordobesa.

En medio de la celebración del tercer aniversario de ese lugar, que se ha convertido en un sitio de culto para los fanáticos del cuarteto, la hija del cantante, Lorena Jiménez, hizo subir al escenario a su madre, Juana Delseri, y a su familia.

Mientras la compañera de vida y ex mánager durante más de 50 años del ídolo cuartetero hablaba, apareció detrás el mismísimo “Mandamás”.

Visiblemente emocionada, Juana expresó: “Cuando yo no esté, ustedes lo van a cuidar”. A más de uno le fue difícil contener las lágrimas.

