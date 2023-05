José Sarmiento aclaró todo lo que pasó en Los Populares

“Yo no me puedo ir de The Monkey porque soy uno de los fundadores de esta banda. El sábado dijimos vamos a dejar algo más que claro, y hablar de una parte de la sociedad con la que no estaba de acuerdo. Con mis socios estamos en contacto permanente para poder conciliar con cada uno su parte. Pero yo voy a continuar en The Monkey, sigo siendo vocalista, dueño de la banda. Acá no va a existir abogados porque somos gente buena, sana que nos entendemos. Somos cuatro y los cuatro siempre llevamos adelante esto, se dijeron tantas cosas que quiero dejar tranquilidad a la familia de nuestros músicos. Estoy muy agradecido del lugar donde nos puso la gente, poder llevar alegría cada fin de semana. Después de lo que nosotros hagamos en la interna como socios, ante todo hay un cariño y una amistad de todos. Estamos disolviendo la sociedad comprando la parte que le corresponde a cada uno, y esos socios seguirán estando en la banda como empleados. Hay The Monkey para rato lo único que le pido a Dios es que me de salud y vida para subir arriba de un escenario siempre”, expresó José en una comunicación telefónica con Colorete Gianola en Los Populares.

José Sarmiento se queda en The Monkey, la banda que nació como tributo al Mandamás y que hoy ya comienza a forjar sus primeras producciones propias.