Joaco Martín cantará el Himno en la final de la Copa Argentina

El cantante de Desaktado2, fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la gran final de la Copa Argentina. Este miércoles en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba, donde se enfrentarán Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors.

04/11/2025 | 12:42

Joaco Martín sigue llevando su voz a grandes escenarios. Este miércoles tendrá el honor de cantar el Himno Nacional Argentino en uno de los partidos más importantes del fútbol local: la final de la Copa Argentina.

En el Estadio Monumental Presidente Perón, casa de Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors buscarán consagrarse campeones a partir de las 21:10, en un duelo decisivo y cargado de expectativa.

El músico cordobés, una de las voces de Desaktado2, continúa sumando hitos a su carrera, y esta vez lo hará frente a miles de hinchas y con transmisión para todo el país.

Una oportunidad inolvidable para el Joaco, que vivirá una noche a puro fútbol y emoción.

