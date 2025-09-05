Joaco de Desakta2: “En todos los géneros musicales se hacen covers”

En un show íntimo en Córdoba, Desakta2 presentó su nuevo tema junto a Valen Vargas. El cantante hablo con La Popu y dejó clara su postura sobre los covers.

Desakta2 presentó oficialmente su nuevo tema “Mejor o peor”, una colaboración explosiva junto a Valen Vargas, en un encuentro único que reunió a más de 2.000 fanáticos en el Nuevo Centro Shopping de Córdoba Capital.

El evento comenzó con un show acústico conducido por Joaquín Martín, líder de la banda, junto a Fernando Olmedo, y tuvo invitados de lujo: Magui Olave, Luz Paisio, Simón Aguirre y Valentina Márquez. Acompañados por el piano de Pablo Rodríguez, productor musical de Desakta2, los presentes vivieron una verdadera fiesta íntima de la música popular.

En diálogo exclusivo con La Popu, los protagonistas contaron detalles de la canción. Joaco destacó que la autoría pertenece a Valen Vargas y agregó: “Es verdad que al cuarteto se lo está criticando mucho por hacer covers, sin embargo, en todos los géneros musicales se hacen. Todas las canciones están hechas para interpretarlas”.

Aunque Fer Olmedo, el otro líder del grupo, no pudo estar presente “por quilombitos personales”, señaló Joaco entre risa, igualmente el cantante envió un cálido mensaje a sus compañeros.

El momento más esperado llegó a las 20 hs, cuando todos realizaron una cuenta regresiva y se estrenó en pantalla gigante el videoclip de “Mejor o peor – Desakta2 ft. Valen Vargas”. La presentación generó una ovación y confirmó el entusiasmo del público.

Con esta colaboración, Desakta2 reafirma su poder de convocatoria y su lugar como referentes de la música popular actual.

