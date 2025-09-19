Jean Carlos reversionó “Sólo se vive una vez” y lo grabó en su tierra natal

El artista dominicano eligió República Dominicana para filmar el videoclip y darle un aire tropical a una de sus canciones más queridas.

Jean Carlos sorprendió a sus seguidores con una nueva versión de “Se vive una vez”, uno de los clásicos de su repertorio. Esta vez, el Rey del Mambo le dio un giro caribeño al tema, transformándolo al ritmo alegre y festivo del merengue.

El videoclip fue grabado en su amada República Dominicana, tierra que lo vio nacer y que inspira gran parte de su música.

Con este lanzamiento, el cantante reafirma su vínculo con sus raíces dominicanas y demuestra, una vez más, su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Disponible en su canal oficial de YouTube.

