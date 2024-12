Jean Carlos hace el ultimo baile del año y anunció que será abuelo

Jean Carlos despide el año este sábado 21 de diciembre en Villa Retiro con un tremendo baile del recuerdo con todas esas canciones que la gente quiere escuchar. Y viajará a su país para celebrar el año nuevo con su familia.

El Rey del Mambo ya piensa en el 2025, con Colorete Gianola contó en exclusivo para Los Populares que será abuelo de un varón una nueva etapa que ansia por vivirla, confesó que fue una gran sorpresa y que no quiere que le cuenten como es sino que quiere vivirla y escribir su propia historia.

Se viene un gran baile del recuerdo navideño con todo el mambo y las canciones que todos quieren escuchar con cuatro selecciones desde la 1 am hasta las 5 am en Villa Retiro uno de los emblemáticos templos cuarteteros.



Las anticipadas las podés conseguir en Disquerias Edén a un valor de $8.000 pesos las generales.



Escucha la nota completa en el canal de You Tube de Cadena Popular:

