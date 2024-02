Jean Carlos: "El homenaje a Walter Romero en el Cosquín me emocionó mucho"

Jean Carlos es una de las figuras más importantes de nuestro cuarteto cordobés y el que le puso mambo a nuestro tunga-tunga, cumpliendo sus 53 años el "Rey del Mambo" se siente pleno, y con muchas ganas de seguir impulsando nuestro género popular y los artistas de la nueva generación.

“Se vienen varios duetos, uno de ellos es con Lourdes Monthiel de Vacomoloko, la busque yo, me gusta mucho su estilo su fuerza, me parece que va a andar muy bien. Y estoy prepando uno con Juan Ingaramo también, Juan la viene peleando hace mucho tiempo ya" adelantó Jean Carlos en exclusiva para Los Populares.

Colorete le preguntó por su presentación en el Cosquín Cuarteto y su homenaje a Walter Romero que hizo emcionar a todos. “Hace años cuando falleció Walter Romero, siempre iba para Río Cuarto y me pedían que le haga un homenaje y siempre pensé e hice homenajes en vida, me gusta reconocer en vida, pero me cayó la ficha de que Walter se fue antes de tiempo, si no le hago yo un homenaje quién lo va a hacer”.

“Cuando yo lo venía en Banda XXI lo venía saltando bailando, su estilo dijo, pero mi papá anduvo por ahí como puede ser que sea tan idéntico. Cuando se va de Banda XXI me encontré con él, lo felicité le dije que ya no le hacía falta estar ya en la banda que ya era Walter, y me dijo yo me voy a morir haciendo lo tuyo. Por eso este sábado en la Plaza vamos a volver a hacer el homenaje porque a la gente le gustó mucho" expresó el Rey del Mambo sobre Walter con mucho cariño.

Fiel a su estilo, el artista dominicano siempre sorprende a todos arriba del escenario y en cada presentación. “Cuando uno se prepara para los grandes festivales, trata de preparar un show diferente, algo que no se vea en el baile, te está viendo la gente de siempre y mucha gente que te ve por primera vez, y hay que pensar en todos los públicos, hablamos de Cosquín Cuarteto, Villa María, Jesús María, también respetando la impronta de cada festival.”

Este sábado 17 de febrero no será la excepción en el festejo de su cumpleaños en Plaza de la Música, las anticipadas ya están a la venta en Disquerías Edén.