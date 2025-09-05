INFORME ESPECIAL: Lo que no se vio del himno de Euge en la despedida de Messi

En la previa de la Selección en el Monumental, Eugenia Quevedo emocionó con su interpretación del Himno en la despedida de Messi en Argentina. En una cobertura exclusiva, La Popu mostró el detrás de escena de la cantante cordobesa: nervios, orgullo y un momento que ya es parte de la historia.

FOTO: Informe especial de La Popu desde el Monumental

La voz de Eugenia Quevedo logró lo que pocos artistas consiguen: hacer que un país entero se detenga, se emocione y se funda en un mismo sentimiento.

Su interpretación del Himno Nacional antes del partido de la Selección fue un instante que quedará grabado en la memoria de todos los argentinos, por ser probablemente el último encuentro oficial de Lionel Messi en su país.

Y la cantante de La Banda de Carlitos supo entender la importancia de semejante evento.

Entre nervios, orgullo y la responsabilidad de representar a millones de argentinos, Eugenia se preparó con una serenidad admirable.

En una cobertura exclusiva para La Popu y Cadena 3, Dahyana Terradas se metió en la intimidad del entorno de la cantante para mostrar el detrás de escena de una noche que también será histórica para la cultura cordobesa.

Este informe especial revela los momentos íntimos, los gestos, las miradas y las emociones que no mostraron las cámaras.

Un himno que se cantó con el alma, y que nos recordó que, cuando la patria suena en la garganta de alguien que la siente, todos volvemos a ser uno solo.

