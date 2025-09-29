Impactante: la camioneta de Facu Gutiérrez se prendió fuego cuando viajaba

LA POPU
En el programa “Para Todos”, se dio a conocer un mensaje de Ariel, papá del cantante, quien relató el difícil momento que atravesó el músico y su familia en la noche del domingo.
29/09/2025 | 12:13
FOTO: La camioneta de Facu Gutiérrez se prendió fuego
En la noche del domingo, el vehículo en que se trasladaba el cantante Facu Gutiérrez y su familia se prendió fuego mientras regresaban de un viaje de descanso.
Según el relato del padre del cantante, el fuego consumió por completo el vehículo, pero afortunadamente todos resultaron ilesos, salvo Facu, que sufrió leves quemaduras en el pelo al intentar abrir las puertas.
Se encontraban volviendo de un descanso en el campo, volvían en la camioneta que usan para los ensayos, un Fiat Cubo.
La rápida intervención de la policía, bomberos y el servicio de emergencias evitó que la situación pasara a mayores.
Hoy, Facu y su familia se recuperan del tremendo susto con la tranquilidad de que lo más importante está a salvo: la vida.
