Habló Mauricio Cánovas por la salida de Pana Rodríguez: "Nunca echamos a nadie"

Mauri Cánovas habló en Los Populares y aclaró lo que pasó con Pana Rodríguez, quien dejó el grupo: "Hace un tiempo, sin avisarle a nadie, dejó de ir a los bailes. Era un baile importante en Tornado Buenos Aires. Nos intentamos comunicar con él varias veces, pero no se pudo. Muchos trulaleros preguntaban por él, yo esperaba ese video para entender qué pasó. Nadie lo ha echado, es un chico que aprecio mucho. Antes de ingresar a Trulala, andaba tocando en varias bandas con Marcos Farías. Lo acogimos y le dimos un lugar. Estoy tan sorprendido como la gente, pensaba en un nuevo proyecto, pero tendrá que ser sin Pana."

"Si es por salud mental, como él dice, está bien. Se lo dice una persona que ha pasado por eso. Muchas veces he estado en la cama sin querer levantarme, y decidí seguir adelante para alegrar a la gente."

"Nunca echamos a nadie. También hay gratitud por haber sido parte de Trulala. Como todos los cantantes que han pasado por la banda, se han ido mal o bien, siempre les deseamos lo mejor a todos."

"No entiendo lo que dice de que era un número, porque nadie lo trató mal. Siempre hay discusiones, como en todas las familias. Lo respaldé desde el principio. Los que se van así es porque traen algo por detrás y no saben cómo expresarlo. Fue diferente con Gino, que se despidió, hicimos la despedida como correspondía. Si él hubiera venido a hablar y a intentar resolver el problema, o no, estaría más que invitado a uno de nuestros bailes para cantar un par de temas y despedirse correctamente."

"No hablo de dinero, solo de música. La parte económica la maneja otra parte de mi familia. Lo económico me parece que está de más y es secundario. Nos enteramos hace unos días de que dejaba la banda cuando alguien de mi familia logró comunicarse con él, y me di cuenta con el video anoche. Me sorprendió por algunas cosas que expresó que no fueron así. Sé que la salud mental es importante, también pasé por eso, y con eso no se juega."

"Somos un grupo que ha estado remando. Hay meses espectaculares y otros no tanto, siempre luchando. Tenemos mil errores como todo el mundo. Manejar Trula no es fácil, nunca tratamos mal a nadie. Somos personas de carne y hueso, nos bancamos muchas cosas, y siempre tratamos de seguir adelante y llevar alegría a la gente".