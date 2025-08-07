Germaín en La Popu: "Nunca quise imitar a mi viejo"

Acústico
El principe pasó por Los Populares y prepara alto homenaje por el cumple de el Monstruo Sebastían el próximo Sábado.
07/08/2025 | 16:54
FOTO: Germain homenaje al Monstruo Sebastían
Este Martes, Germain pasó por Los Populares con el Colorete y nos regaló un momento inolvidable: un acústico en vivo, donde repasó grandes temas del Monstruo Sebastían y nuevos temas de su reportorio.
Uno de los momentos más emotivos del ácustico fue cuando mostró que usa la misma carpeta de temas que usaba su papá en los bailes y aprovechó para aclarar que el nunca quiso imitarlo: "Nunca quise imitarlo a mi viejo, al contrario, siempre le tuve mucho respeto y soy el primero que digo que ese molde se rompe, cuando él nos deja, siempre trato de cantar con el corazón como el me enseño y que su música siga estando viva y vigente y que su público siga escuchando sus canciones en vivo"
El próximo Sábado 9 de Agosto, Germain le rendirá homenaje a Sebastían en Club Las Palmas. Una noche que promete ser de muchos recuerdos y emoción.
Ya podes conseguir las entradas en Eden Entradas, Mariano Max, Boleterías de Las Palmas y Kuarteto.com
¡Mirá el acústico!
