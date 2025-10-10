“Fingí Demencia” ahora suena en versión cuarteto con Luck Ra y La Konga

El tema que nació de la mano de The La Planta junto a Ramky en los controles ahora tiene su versión cuartetera con la colaboración explosiva de Luck Ra y La Konga, con la voz de Diego Granade al frente

“Fingí Demencia” sigue dando que hablar. Lo que comenzó como un hit urbano de The La Planta junto a Ramky en los controles ahora llega en versión cuarteto, con la potencia característica de Luck Ra y La Konga, quienes se sumaron para llevar el tema directo al baile.

La nueva versión mezcla la picardía del tema original con el ritmo inconfundible del tunga tunga y cuenta con la voz de Diego Granade, vocalista de La Konga, que le aporta toda la energía del cuarteto cordobés.

El videoclip oficial ya está disponible en YouTube para cuando haga falta puedas "fingir demencia".

