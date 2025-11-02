Fiesta, fútbol y cuarteto: La Konga hizo vibrar Bell Ville

Más de 10 mil personas agotaron la capacidad del predio ferroviario en la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol. Entre banda locales, Juan Fuentes, Kapanga y un cierre a puro cuarteto, La Konga brindó un show explosivo de más de una hora y en la previa se animaron a una competencia muy futbolera con La Popu.

FOTO: La Konga hizo vibrar Bell Ville: fiesta, fútbol y cuarteto en una noche inolvidable

Bell Ville lo hizo otra vez: miles de personas colmaron el predio ferroviario para celebrar la historia del invento que revolucionó el deporte más popular del mundo: la pelota de fútbol con válvula. Pero si hay algo que también moviliza pasiones en Córdoba es la música, y esta edición volvió a unir esos dos mundos.

Entre homenajes, emoción y una multitud a cielo abierto, La Konga se encargó de que la celebración se convirtiera en un auténtico baile a puro cuarteto.

La banda hizo cantar a todos durante más de una hora. Éxitos tras éxito y un público que no dejó de alentar.

Antes de subirse al escenario, los cantantes vivieron un momento muy futbolero junto a La Popu: competencia de jueguitos con la pelota.

La Konga hizo vibrar a todos con sus hits y confirmó su poder arrasador en cada escenario que pisa, mientras que Kapanga encendió al público con un show cargado de energía cuartetera.