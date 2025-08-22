Agostina y Conrado

Peña del Colorete

Festejamos el día del folklore junto a Los Duarte

El grupo originario de Villa María de Río Seco brilló en Los Populares y hasta hicieron "zapatear" al Colorete.

22/08/2025 | 17:43

Los Duarte se presentaron en una peña del Colorete muy especial: en el día del Folklore a nivel mundial.

El grupo está en vísperas de cumplir 18 años y los celebrará con una caminata por Salsipuedes desde las 10.30. 

Tocaron éxitos clásicos, canciones propias y hasta pusieron a zapatear al conductor de la peña.

Reviví el acústico completo:

El Ranking de la semana
