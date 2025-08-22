Peña del Colorete
El grupo originario de Villa María de Río Seco brilló en Los Populares y hasta hicieron "zapatear" al Colorete.
22/08/2025 | 17:43
FOTO: Festejamos el día del folklore junto a Los Duarte
Los Duarte se presentaron en una peña del Colorete muy especial: en el día del Folklore a nivel mundial.
El grupo está en vísperas de cumplir 18 años y los celebrará con una caminata por Salsipuedes desde las 10.30.
Tocaron éxitos clásicos, canciones propias y hasta pusieron a zapatear al conductor de la peña.
Reviví el acústico completo:
