Fernando Bladys, Toro Quevedo y el Negro Videla en La Popu: Su paso por Chebere

A días de la presentación de los tres en Sala del Rey, los artistas pasaron por Los Populares y pusieron a bailar a toda la audiencia

Este sábado en Sala del Rey será la noche de la Senior fest: Fernando Bladys, Toro Quevedo y el Negro Videla juntos en un mismo escenario.

Este jueves, pasaron por Los Populares e hicieron la previa de este gran evento que se avecina.

Además de las grandes canciones del recuerdo que cantaron en el acústico, el Negro Videla habló sobre el presente de las bandas de cuarteto: "No conozco un grupo que tenga un éxito de 6 cantantes distintos, cada cantante tenía su personalidad y marcamos una época."

No te pierdas la fiesta que tienen preparada estas grandes voces. Las anticipadas ya se encuentran a la venta en Eden Entradas.

Podés revivir el acústico completo en nuestro Facebook Live.