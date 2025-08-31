Fer Olmedo sorprendió en el festejo de cumpleaños del Loco Amato

VISITA DE LUJO
A pesar de la lluvia, el Loco festejó sus 53 años con un show inolvidable en el Quality, rodeado de su público fiel y grandes momentos que quedarán para el recuerdo.
31/08/2025 | 11:08
FOTO: Fer Olmedo junto al Loco Amato
Uno de los más sorprendentes fue la visita de Fer Olmedo, cantante de Desakta2, quien tenía baile programado pero fue cancelado por las condiciones climáticas.
Por lo que decidió sumarse al festejo del Loco, quien lo invitó a subir al escenario y lo hizo parte de la celebración.
Entre risas y complicidad, Amato lo agitó para que interpretara “Mónaco” y juntos cantaron “Cobarde”, desatando la ovación del público. Además, el Loco se tomó un momento para preguntarle por su hija y felicitarlo por el gran presente que atraviesa junto a Desakta2.
En exclusiva con La Popu, Fer Olmedo confesó que siempre fue un admirador del Loco:
“Desde chico iba a sus bailes, era un sueño poder compartir escenario con él. Mi canción favorita siempre fue ‘22’”, expresó.
Una noche llena de música, amistad y cuarteto del bueno, que demostró que ni la lluvia puede frenar la pasión de los fanáticos.
