Fer Olmedo: la primera foto junto a su beba recién nacida

El cantante de Desakta2 compartió la imagen más esperada: su primera foto junto su hija Sarita. La pequeña llegó al mundo ayer por la madrugada y llenó de alegría a la familia.

El cantante de Desakta2 vive uno de los momentos más especiales de su vida con la llegada de Sarita, su primera hija.

Ayer por la madrugada, la pequeña nació rodeada de amor y emoción, Fer se mostró feliz, agradeció a todos por los mensajes de cariño y contó que Sarita se encuentra bien y que su peso fue de 4.100kg.

Horas después el artista decidió compartir en sus redes sociales la primera imagen juntos. En la foto se lo ve con Sarita en brazos.

Los seguidores del artista y de la banda llenaron las redes de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa.

Desde La Popu le mandamos felicitaciones a Fer y a su pareja por la llegada de Sarita.

