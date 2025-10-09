Celeste Pereyra

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Se viene la 5ta edición

Fechas confirmadas para el Cosquín Cuarteto 2026

La quinta edición del festival más importante del país se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza Próspero Molina. La grilla de artistas se anunciará a principios de noviembre.

09/10/2025 | 16:03

El Cosquín Cuarteto ya tiene fecha confirmada para su quinta edición: será el viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026, en la tradicional Plaza Próspero Molina.

La noticia fue anunciada por Maxi Marinaro, director de Día y Noche Producciones, junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quienes adelantaron que esta nueva edición promete superar todo lo vivido en años anteriores.

La grilla de artistas se dará a conocer a principios de noviembre, pero desde la organización ya anticipan dos noches imperdibles a puro tunga tunga en el corazón del Valle de Punilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué evento se está anunciando? La quinta edición del Cosquín Cuarteto.

¿Quiénes anunciaron la fecha del evento? Maxi Marinaro y el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026.

¿Dónde se realizará? En la Plaza Próspero Molina.

¿Qué se anticipa para esta edición? Se promete superar todo lo vivido en años anteriores y ofrecer dos noches imperdibles a puro tunga tunga.

Te puede interesar

Fechas confirmadas para el Cosquín Cuarteto 2026

Fechas confirmadas para el Cosquín Cuarteto 2026

Fechas confirmadas para el Cosquín Cuarteto 2026

La Pepa contó que habló con Carlos de Piano sobre su salida como solista

Fechas confirmadas para el Cosquín Cuarteto 2026

La Pepa Brizuela se larga como solista: “Un día amanecí y dije no, no soy este”

El Ranking de la semana
El Ranking de la semana