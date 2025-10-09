Se viene la 5ta edición
La quinta edición del festival más importante del país se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza Próspero Molina. La grilla de artistas se anunciará a principios de noviembre.
09/10/2025 | 16:03
FOTO: Fechas confirmadas para el cosquín cuarteto 2026
El Cosquín Cuarteto ya tiene fecha confirmada para su quinta edición: será el viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026, en la tradicional Plaza Próspero Molina.
La noticia fue anunciada por Maxi Marinaro, director de Día y Noche Producciones, junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quienes adelantaron que esta nueva edición promete superar todo lo vivido en años anteriores.
La grilla de artistas se dará a conocer a principios de noviembre, pero desde la organización ya anticipan dos noches imperdibles a puro tunga tunga en el corazón del Valle de Punilla.
